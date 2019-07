| Il derby d’Italia non è mai una partita come le altre. Le scintille tra #Demiral e #Candreva lo dimostrano #JuventusInter 1-1 pic.twitter.com/97sDN3D2Og — Sportitalia (@tvdellosport) July 24, 2019

S'infiamma il Derby d'Italia, alla faccia di chi la chiama amichevole. Al', infatti,si sono resi protagonisti di un accenno di rissa in area di rigore nerazzurra, per un contatto non gradito sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sarà solo luglio, ma la tensione aumenta con il passare dei minuti: come dimostra anche l'ammonizione di Bonucci per proteste sul fallo di Rabiot.