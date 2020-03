Juventus e Inter scenderanno in campo domenica sera, alle 20.45, con l'Allianz senza spettatori. Manca il pubblico, ma non di certo l'arbitro, così ecco che sono uscite le designazioni per la giornata "straordinaria" indetta per questo week-end. Infatti, si ricorda, tra domenica e lunedì scenderanno in campo le dodici squadre che non hanno giocato la 26esima giornata: per il recupero della 25esima, invece, si dovrà aspettare ancora la settimana del 18-19-20 marzo.



Di seguito la designazione arbitrale per Juventus-Inter.



JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI