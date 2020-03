Maurizio Sarri studia una mossa a sorpresa per l'Inter. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico bianconero può iniziare il match di domenica sera allo Stadium con Sami Khedira in campo dal primo minuto. Sarri sta anche valutando le condizioni di Miralem Pjanic, apparso decisamente appannato in questi ultimi mesi. Al suo posto potrebbe scendere in campo Rodrigo Bentancur con Sarri che cerca di far muovere la palla più velocemente ai suoi giocatori, come dichiarato dopo la sconfitta di Lione in Champions League. Contro l'Inter i bianconeri devono superare il momento di difficoltà.