Maurizio Sarri può essere esonerato da allenatore della Juve. Secondo quanto riportato da Repubblica nei giorni scorsi sì, ma solo in un caso. Il tecnico bianconero, infatti, è ancora in corsa per tutte e tre le competizioni e Andrea Agnelli gli ha rinnovato la sua fiducia durante la cena di pochi giorni fa a Torino. Nel caso in cui le cose dovessero precipitare, tuttavia, la Juve potrebbe decidere di allontanare subito l'allenatore toscano e richiamare Max Allegri, ancora sotto contratto con la Juve fino alla fine di giugno.