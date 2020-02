Maurizio Sarri può sorridere in vista della partita contro l'Inter in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Il tecnico bianconero, infatti, dovrebbe recuperare sia Giorgio Chiellini che Douglas Costa che sono pronti a tornare almeno in panchina contro i nerazzurri. Due recuperi importanti per Sarri che ha portato a Lione entrambi i calciatori, finiti però in tribuna per la sfida del Groupama Stadium. Contro l'Inter potrebbero essere della partita.