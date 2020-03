Come riporta Opta, Juventus e Inter sono le due migliori difese della Serie A per quanto riguarda i primi tempi (otto gol subiti): tuttavia mentre i bianconeri non hanno ancora subito gol nella prima frazione nel 2020, i nerazzurri sono già a quota tre nel nuovo anno. 2-1 per la Juventus di Maurizio Sarri nella gara d'andata: nelle ultime 40 stagioni di Serie A solo un allenatore bianconero ha vinto entrambe le prime due sfide di campionato contro l'Inter, proprio Antonio Conte, attuale tecnico dei nerazzurri.