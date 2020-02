Giorgio Chiellini è pronto a partire nell'undici iniziale contro l’Inter. Il difensore bianconero ha ripreso dimestichezza con il campo nelle ultime due partite di campionato, prima subentrando dalla panchina per 15 minuti contro il Brescia, poi partendo da titolare, dopo sei mesi, nel match contro la Spal. Ora, Sarri può finalmente contare sulla presenza del capitano dal primo minuto, pronto a riprendersi le redini del reparto offensivo e dare quello scossone emotivo per agguantare tre punti fondamentali in chiave scudetto.