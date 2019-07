I movimenti offensivi di Maurizio Sarri sono difficili da assimilare in poco tempo, ma, dopo 20' di gara con l'Inter (0-1, autorete di De Ligt, qui il LIVE) si ​è visto tutt'altro che entusiasta.per il giro palla poco fluido in questo avvio di gara. Sarri conosce le qualità dei suoi, per questo si fa molto esigente quando i giocatori non seguono le sue direttive. Sbracciate e grinta per il tecnico toscano, che vuole così incitare Ronaldo e compagni a fare di meglio.