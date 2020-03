Dopo tante polemiche, botta e risposte e partite rinviate, finalmente si torna in campo! La Juventus riparte dall'Allianz Stadium, dove domenica sera arriverà l'Inter del grande ex Antonio Conte. La squadra lavora a testa bassa agli ordini di Maurizio Sarri per conquistare i tre punti e soprattutto il primo posto in classifica ora occupato dalla Lazio. Ancora qualche dubbio da sciogliere per Maurizio Sarri che dovrebbe confermare il 4-3-3: in difesa, secondo Sky Sport, è ballottaggio tra Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt per chi giocherà vicino a Leonardo Bonucci.