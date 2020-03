Sarà decisiva la rifinitura di oggi per capire come sta Giorgio Chiellini e se potrà partire titolare nel big match di domani sera contro l'Inter in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium. Secondo Tuttosport il capitano ha smaltito l'affaticamento all'adduttore ed è tornato a lavorare con il resto del gruppo, ma i favoriti a partire dal primo minuto sono ancora Bonucci e De Ligt. Nell'allenamento di oggi Chiellini sarà l'osservato speciale di Maurizio Sarri, che valuterà se lanciarlo dall'inizio o portarlo in panchina.