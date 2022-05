Chiellini, in conferenza stampa, racconta l'attesa per la finale di Coppa Italia: "Non mi aspetto Real-City, ma non siamo squadre del genere. Siamo anche di mentalità italiana. E' stata bellissima, io sarei uscito incavolato nero perché poi alla fine quel bello del tifoso per un difensore lo è meno. Ritmi folli e bellissima. Non mi aspetto una gara così per le caratteristiche delle squadre, sarà più simile al campionato che la Champions". ".



