In casa Juve torna il sorriso. La Juventus ha vintocontro l’Inter di Conte staccando i nerazzurri di ben 9 punti. Tutto questo in un momento difficile per l’Italia e per il movimento italiano del calcio. Le parole di Danielesono di incoraggiamento per tutto il movimento. Il testo del post Instagram: "3 punti, 2 gol e 1 sorriso in un momento complicato. Noi siamo questi".