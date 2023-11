Nell'attuale scenario calcistico, il predominiosulla. La discussione su questo argomento è aperta e tutte le opinioni sono rispettabili, ma ci sono diversi fattori che mettono in luce la chiara superiorità della squadra nerazzurra. Il merito va anche al lavoro dei dirigenti, che, nonostante le difficoltà, hanno costruito una squadra avanti rispetto alla concorrenza, compiendo mosse vincenti come l'acquisizione di Onana a costo zero, poi rivenduto per 57 milioni di euro.La scelta del modulo 3-5-2, adottato sia dall'Inter che dalla, offre uno spunto interessante per confrontare le due formazioni. Nel reparto dei portieri, la decisione traè quasi impossibile, entrambi contribuendo alla solidità delle rispettive squadre. La difesa vede la presenza di giocatori come, un perno insuperabile, affiancato da opzioni di alto livello come. Sui lati del campo, Dumfries supera McKennie a destra, mentre a sinistra Kostic si fa preferire, maemerge come un elemento chiave anche in fase offensiva. A centrocampo,si pone come uno dei giocatori più in vista del campionato, affiancato da, con quest'ultimo che potrebbe avere la maglia da titolare. Inoltre,è preferito anell'analisi del reparto.Anche in attacco, l'Inter mostra una superiorità evidente, con giocatori comeche superano le alternative della Juventus, come, almeno in base alle prestazioni attuali. La profondità della rosa dell'Inter emerge ulteriormente quando si considera la panchina, con riserve come Frattesi, Pavard, De Vrij, Darmian, e Carlos Augusto che potrebbero benissimo essere titolari nella Juventus.