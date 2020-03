CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF — denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020

Un gesto anche per stemperare gli animi, e perché in questa condizione anche sdrammatizzare serve. Anzi: serve soprattutto sdrammatizzare. Cristiano Ronaldo scende dal pullman che ha portato la Juventus nel deserto dell'Allianz Stadium. Ad accogliere i ragazzi stavolta non c'è stato il solito bagno di folla nel tunnel verso gli spogliatoio: vuoto oltre le transenne, proprio come sugli spalti. In ogni caso, CR7 ha allungato la mano per battere un cinque invisibile ma importante: ha strappato un sorriso. E di questi tempi...