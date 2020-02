Un rinvio che non piace a nessuno. Inter e Juventus, infatti, non possono esultare per la gara rinviata di domani sera e posizionata al 13 maggio. Il motivo è da ricondurre al calendario, difficile e congestionato nel mese di maggio, a maggior ragione se le due squadre andranno fino in fondo alle coppe. Vince solo... la Lazio, che avrà appena 4 partite contro 8 di Inter e Juve.



Il possibile calendario dell'Inter:



3 maggio: INTER-FIORENTINA

7 maggio: EUROPA LEAGUE, GARA DI RITORNO SEMIFINALI

10 maggio: GENOA-INTER

13 maggio: JUVENTUS-INTER (recupero 26esima giornata Serie A)

17 maggio:INTER-NAPOLI

20 maggio: FINALE DI COPPA ITALIA

24 maggio: ATALANTA-INTER

27 maggio: EUROPA LEAGUE, FINALE

30/31 maggio: INTER-SAMPDORIA (in caso di finale di Europa League e di Coppa Italia per i nerazzurri)



Il possibile calendario della Juventus:



26 aprile: Juve-Lazio

28/29 aprile: semifinali di Champions League

3 maggio: Udinese-Juve

5/6 maggio: ritorno semifinali di Champions League

10 maggio: Juve-Sampdoria

13 maggio: Juve-Inter

17 maggio: Cagliari-Juve

20 maggio: Finale Coppa Italia

24 maggio: Juve-Roma

30 maggio: Finale di Champions