| COMUNICATO



Rinvio #JuventusInter: il comunicato ufficiale e la data del recupero https://t.co/tyz5CSZXMv #FCIM — Inter (@Inter) February 29, 2020

Juve-Inter è stata rinviata al 13 maggio 2020, così come le altre quattro partite che si dovevano giocare a porte chiuse in questo fine settimana. I tifosi nerazzurri non hanno preso per niente bene la decisione della Lega e del Governo e stanno commentando molto duramente la notizia del giorno sui social media. In tanti hanno scritto sotto il post pubblicato dall'Inter su Twitter accusando la Juve e Andrea Agnelli di aver "pilotato" la scelta.