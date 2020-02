Juve-Inter è stata rinviata al 13 maggio assieme alle altre quattro partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. Corriere.it svela un retroscena su come si è arrivati a questa decisione: "​I presidenti delle squadre di serie A — soprattutto Andrea Agnelli — avevano manifestato la volontà di non giocare a porte chiuse, perdendo l’incasso di gare-chiave. Solo per Juventus-Inter, allo Stadium, l’incasso potenziale è di oltre 5 milioni"."​Il comunicato della Lega - continua il quotidiano -, dopo una notte di contatti frenetici, è arrivato alle 12. Momenti surreali. La Juve non voleva giocare a porte chiuse.I viola da venerdì sono in Friuli in attesa della partita, che si sarebbe dovuta svolgere alla Dacia Arena sabato alle 18. La Fiorentina è furiosa. Ma su questa gara, ha pesato molto anche la diffida inviata alla Lega dal governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga. Lui è stato chiaro: qui non si gioca".