Juve-Inter senza un vincitore. O forse sì. Chi? Claudio Lotito. Che con la sua Lazio è salito in testa alla classifica grazie alla vittoria di oggi col Bologna. Mentre bianconeri e nerazzurri hanno rimandato il big match al 13 maggio, il presidente della Lazio se la ride soddisfatto per quello che ha messo in piedi. A Roma non c'è ancora stato nessun caso di Coronavirus e così i bianconcelesti non hanno mai avuto problemi per giocare e non c'è stato bisogno di rinviare nessuna partita. In più, anche quando ha dovuto giocare l'ultima trasferta contro il Genoa la partita si è sempre disputata regolarmente.



SERIE A NEL CAOS - Juve e Inter sono rimaste a guardare, la Lazio ha messo la freccia beffando tutti. Claudio Lotito è il vero vincitore di questo caos totale creato dal rinvio di alcune partite a causa del Coronavirus che in questi giorni sta mettendo in ginocchio l'Italia. Partite annunciate a porte chiuse e rimandate a distanza di mesi ventiquattr'ore prima di scendere in campo. Decisioni che hanno - per ora - favorito chi invece in campo è sceso e ha vinto.