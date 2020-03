Rinviata la partita contro l'Inter,si è goduto una domenica di relax in compagnia di amici e della sua compagna Oriana Sabatini. Giochi, scherzi, battute e qualche video da postare su Instagram per La Joya, che per un giorno ha messo da parte il pallone dedicandosi alla famiglia. Testa sgombra da ogni pensiero prima di riprendere la concentrazione e focalizzarsi sulla Juventus: stiamo entrando sempre di più nella fase calda della stagione e da qui in poi ci sarà bisogno del miglior Dybala per raggiungere gli obiettivi.