"Il Derby d'Italia si giocherà mercoledì 13 maggio 2020.



La decisione è stata appena annunciata dalla Lega Serie A, con queste motivazioni:



Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica.





La disposizione non riguarda solamente Juventus-Inter, ma anche le seguenti partite della settima giornata di ritorno: Milan-Genoa

Parma-Spal

Sassuolo-Brescia

Udinese-Fiorentina



La decisione comporta anche lo spostamento della Finale di Coppa Italia, inizialmente prevista proprio il 13 maggio, alla settimana successiva, mercoledì 20 maggio.



Ulteriori indicazioni per quanto riguarda i tagliandi saranno fornite lunedì 2 marzo".



E' il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus.