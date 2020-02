Caos coronavirus. Il match tra Juve e Inter in programma domani sera è stato rinviato al 13 maggio ma la sfida tra bianconeri e nerazzurri non è l'unica in programma all'Allianz Stadium nei prossimi giorni. Mercoledì 4, infatti, è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i bianconeri ed il Milan.Lo stesso giorno si sarebbe dovuta giocare pure Juve-Real Madrid di Youth League, a Vinovo. Questo match verrà quasi certamente rinviato come accaduto alle Under 19 di Inter e Atalanta, pure loro dentro alla Champions dei giovani. La decisione su Juve-Real verrà presa lunedì 2 marzo ma potrebbero arrivare novità anche su Juve-Milan sebbene per la semifinale di Coppa Italia ci sia il problema del calendario, già ampiamente intasato.