Come racconta Gazzetta, come sempre, gran parte della faida si deciderà in mezzo. Bello vedere che il centrocampo sembra il cortile di una scuola durante la ricreazione: tanti giovani che giocano. E sono italiani, per la gioia del c.t.: Fagioli, Locatelli, Miretti, Barella, Dimarco... La rinuncia al convalescente Vlahovic, consente ad Allegri di agitare Miretti alle spalle di Milik , con il doppio compito di creare tra le linee e di schermare Calhanoglu a palla persa.