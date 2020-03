L'allarme lanciato nella serata di ieri, il decreto che ha definito ufficialmente la Lombardia zona rossa questa mattina, la decisione di giocare a porte chiuse messa in dubbio dal Ministro dello Sport Spadafora a pochi minuti dal fischio d'inizio della prima partita del turno di Serie A, Parma-Spal, in cui i giocatori sono stati bloccati sulle scale prima dell'ingresso in campo senza un preciso avvenimento. E' successo tutto questo nelle ultime ore e anche negli ultimi minuti. E la giornata in corso è comunque a rischio. Perché dopo i dubbi la Lega Calcio ha deciso di far giocare Parma-Spal, non estendendo però la scelta a tutte le partite odierne. Anzi, come sottolinea Dazn, la decisione sarà presa gara dopo gara. Juve-Inter, perciò, sembra essere ancora a rischio, nonostante la logica imponga di pensare alla disputa di tutto il turno. Secondo Sky Sport, invece, le gare si giocheranno come da programma.