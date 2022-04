Juve-Inter potrebbe aver dato vita a una giornata storica per l'infrastruttura internet in Italia. Namex, il più grande IXP dell'Italia centrale con sede a Roma, ha infatti registrato il nuovo picco di traffico pari a 434 Gbps (+ 15% rispetto al record precedente), arrivato proprio durante il Derby d'Italia trasmesso in esclusiva da DAZN. Questo dato, se dovesse essere confermato anche da esiti simili per altri IXP, significherebbe che domenica, in Italia, la rete internet ha dovuto sostenere la sua pressione maggiore, con risultati tutto sommato positivi, considerando soprattutto le difficoltà di inizio stagione dell'emittente streaming.