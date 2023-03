Intervenuto ai microfoni di Tuttosport per una lunga intervista, Adrienha detto la sua anche sulla doppia semifinale diche metterà ladi fronte all'. Ecco il suo pensiero: "Se guardiamo cosa ha detto il campo in questa stagione, allora ecco che dobbiamo evidenziare la nostra vittoria a Torino e poi quella recente a casa loro. Quindi dal punto di vista puramente psicologico, questo può rappresentare un piccolo vantaggio. Comunque se prendiamo la nostra rosa e la loro, vediamo che i valori sono abbastanza simili. Se guardo indietro a queste ultime settimane e penso alle nostre prestazioni, non posso che essere fiducioso sia per la conquista della Coppa Italia, sia dell'Europa League".