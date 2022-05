Per la Juventus sarà fondamentale vincere la Coppa Italia mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma contro l'Inter. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport la squadra che vincerà la finale ricaverà 4.5 milioni di euro, oltre a 3 in automatico per la qualificazione alla Supercoppa. italiana. La perdente ne riceverà 2.