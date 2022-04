La sensazione è che in questo momento tutto rischi di diventare una polveriera. Anzi: che probabilmente il polverone si è già sollevato. Juve-Inter lascia dietro di sé strascichi incredibili di proteste, malumore, incertezze. Tutte legate al rendimento dell'arbitro, agli episodi e alle difficoltà di Irrati nel gestire una gara subito messa in discussione da un calcione di Lautaro che ha piegato Locatelli.



Non si placano le polemiche e non si placano ovviamente anche i tifosi: sui social, sono in tanti a chiedere un intervento diretto della società, che ancora una volta non ha commentato quanto accaduto, nonostante sia filtrato nervosismo.



