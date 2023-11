Perché se è vero che un big match si prepara da sé, vale lo stesso con il presentarlo. In più, il 26 novembre il Derby d’Italia torna ad essere una gara importante per i primissimi piani della classifica, lì dove ultimamente la Vecchia Signora è mancata. Non sarà decisiva, manca ancora troppo alla fine, ma sicuramente è una partita che dirà molto delle ambizioni dellaSicuramente non nel migliore dei modi, non come si vorrebbe approcciare un big match. Le assenze ci saranno da una parte e dall’altra ma, in questo momento, a pagare il dazio più pesante all’infermeria è la Juventus.dovrà fare a meno dicondovrebbero comporre il terzetto difensivo -, e di. In dubbioche sta facendo di tutto per recuperare, per dimostrare allo Stadium che no, non è un calciatore finito. Benché il suo inizio di stagione dica altro.Situazione peggiore e più dubbi per Massimiliano. Molto probabilmente non ci sarà Manuel, l’equilibratore della squadra con il suo lavoro invisibile ma concreto a protezione della difesa. A centrocampo dovrebbero recuperare siacheche, però, non saranno certo al top della forma tra tendinopatia al ginocchio e lombalgia. Situazione simile perche dovrebbero rientrare tra i convocati anche se non saranno al 100%. In difesa, ed è ormai un’abitudine, scelte obbligate conancora out.L’infermeria non sorride a Massimilianoche, però,. Ci sarà il fattore ambientale: Allianz Stadium tutto esaurito e rovente per uno dei match più attesi dell’anno. Rovente come dovranno esserlo le due punte – presumibilmente Vlahovic e Chiesa -, che arrivano da un lungo periodo senza gol con la maglia di club. Quale occasione migliore per sbloccarsi? E, per finire, la Juventus arriva con diversi chilometri in meno nelle gambe, rispetto all’Inter impegnata in Champions League in questi mesi.