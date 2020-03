Alla fine è arrivata l'ufficialità: Juventus contro Inter si giocherà domenica sera alle 20.45 in uno Stadium deserto. Il comunicato della Lega ufficializza quindi quanto si era vociferato in questi giorni, con il prossimo fine settimana che sarà quindi utilizzato per recuperare le partite rinviate nella scorsa giornata. Quindi, ecco il programma che partirà con la partita di domenica a mezzogiorno e finirà lunedì, con Sassuolo e Brescia in campo:



domenica: 12.30 Parma-Spal (DAZN)

15.00 Milan-Genoa (DAZN) e Sampdoria-Verona (Sky)

18.00 Udinese-Fiorentina (Sky)

20.45 Juventus-Inter (Sky)

lunedì: 18.00 Sassuolo-Brescia ​(Sky)