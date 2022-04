Dal sito ufficiale della Juventus:



Non c'è da stupirsi che Camoranesi abbia lasciato un segno nei tanti Juventus-Inter che ha disputato. Giocatori di talento e di carattere come lui si esaltano in questo tipo di incontri dove è necessario mettere tutto quel che si ha per riuscire ad emergere.



IL PRIMO JUVE-INTER



Il primo Juventus-Inter di Camoranesi è quello del girone di ritorno del 2002-03. Una sfida importante, di vertice, dove i bianconeri dominano grazie a una netta supremazia espressa a centrocampo. Nato in Argentina, Mauro German ha appena fatto un'apparizione nella Nazionale italiana, esordendo a Genova nell'amichevole con il Portogallo. Tra gli avversari è nutrita la schiera dei giocatori sudamericani: Zanetti, Cordoba, Guglielminpietro, Batistuta e Recoba.



IL TIMBRO FINALE



Il debutto torinese di Camoranesi contro i nerazzurri lo vede andare a segno e mettere il timbro finale. Mauro sfrutta un'azione di Nedved sulla sinistra: il cross di Pavel viene deviato leggermente da Zanetti. Il 16 bianconero si trova di fatto un rigore in movimento sul mancino. Calcia con tutta la forza che ha sotto la traversa, spiazzando Toldo che ha battezzato l'angolo alla sua sinistra. La Juve vince 3-0, per Camo è il primo gol realizzato davanti al pubblico di Torino.



ANDATA E RITORNO



Le due sfide del 2007-08 vedono Camoranesi andare in gol tanto all'Olimpico quanto a San Siro. Reti d'orgoglio, la Juve del periodo è oggettivamente inferiore all'Inter, ma negli scontri diretti si esalta e trova la grinta necessaria per fare bene. All'andata Mauro realizza il punto dell'1-1 che va a pareggiare la rete di Cruz. Al ritorno è lui a dare il via alla vittoria per 2-1 prima dei gol di Trezeguet e Maniche.