Problemi fisici per Alex Sandro: l'esterno brasiliano ha dovuto abbandonare il campo per crampi al minuto 76'. Nulla di grave, ma di certo da segnalare data l'assenza dai campi prolungata. Tant'è: alla fine è entrato Mattia De Sciglio, che ha preso il suo posto sull'out mancino di difesa. Subito un brivido per l'esterno italiano: in un'azione insistita dell'Inter, ha perso malamente un pallone su cui si è fiondato Gagliardini. Per fortuna bianconera, il destro successivo di Eriksen è finito alto, sopra la traversa difesa da Szczesny.