Quella tra Juventus e Inter non è mai una partita amichevole. Oggi bianconeri e nerazzurri si ritrovano a Nanchino per la seconda amichevole stagionale. Maurizio Sarri da una parte, Antonio Conte dall'altra. Rispetto alla partita contro il Tottenham, il tecnico bianconero schiererà in campo Adrien Rabiot dal primo minuto al posto di Blaise Matuidi. In difesa confermati Rugani e Bonucci con De Ligt che partirà inizialmente dalla panchina. Davanti solito tridente con Mandzukic, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Calcio d'inizio alle 13.30 con diretta tv su Sportitalia.



JUVE-INTER: PROBABILI FORMAZIONI



JUVE (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.



INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.