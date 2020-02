L'effetto Coronavirus sta scuotendo il mondo del calcio, infatti in attesa di nuove comunicazioni, il match tra Juventus e Inter si giocherà a porte chiuse, ma non solo: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al pubblico la partita potrebbe essere blindata anche la stampa. Per Inter-Ludogorets, match di Europa League è stata disposta la presenza solo degli operatori di Sky, Rai, Inter tv e televisione bulgara per un massimo di trenta persone. Saranno assenti anche i fotografi, unico previsto, ovviamente quello ufficiale dell'Inter. Questo trattamento lascia chiaramente pensare che verrà riservato il medesimo anche in occasione di Juve-Inter, con la sola aggiunta della presenza di Juventus TV.