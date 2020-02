C'è un cambio di rotta in vista. Le ultime gare negative e qualche problema fisico di troppo potrebbero escludere Miralem Pjanic dalla gara contro l'Inter, big match che vale un pezzo di scudetto. Secondo il Corriere dello Sport, è lui a rischiare più di tutti i compagni dopo la brutta partita contro il Lione. In questo modo Sarri rinuncerebbe al suo regista, preferendo Bentancur in quel ruolo e Ramsey mezz'ala con Matuidi dall'altra parte. Una chance anche per Khedira, con il tedesco al rientro dopo l'infortunio.