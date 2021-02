Alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, Andrea Pirlo ha dato qualche suggerimento di formazione per la gara di domani: "Il gruppo sta bene, stanno recuperando tutti - ha detto l'allenatore della Juventus ai microfoni di Juventus tv - A parte qualche acciacco da valutare giorno dopo giorno". Poi, ecco le prime due scelte per la partita contro la squadra di Antonio Conte: "Torna Gigi Buffon in porta e Kulusevski giocherà dal primo minuto".