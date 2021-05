Tutti si aspettavano Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo, al massimo Morata, in ballottaggio con la Joya. Invece Pirlo ha stupito tutti ed ha scelto Dejan Kulusevski come partner del portoghese. Sulle fasce Cuadrado e Chiesa, mentre i due terzini saranno Danilo e Alex Sandro. Iniziale panchina dunque per il diez argentino, spesso e volentieri decisivo contro l’Inter.