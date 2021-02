Andrea Pirlo non ha più dubbi e ha scelto la formazione titolare: tra i giocatori che partiranno dal primo minuto nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter spicca la presenza di Federico Bernardeschi. L'allenatore bianconero ha preferito lui nel ballottaggio con l'altro ex Fiorentina Federico Chiesa, che andrà così in panchina. Dall'altra parte Cuadrado leggermente avanzato sulla linea dei centrocampisti, con Rabiot e Bentancur centrali. Bernardeschi, insieme ad Alex Sandro sulla catena mancina della Juve, è chiamato ad arginare il fortissimo Achraf Hakimi.