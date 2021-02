Ultimi dubbi di formazione per Andrea Pirlo, che ha le idee abbastanza chiare per la gara contro l'Inter che inizierà tra poche ore. L'allenatore bianconero sta valutando diverse ipotesi per il centrocampo, tra le quali c'è quella che vede Weston McKennie fuori dai titolari: in questo caso, giocherebbero Bernardeschi e Chiesa sulle fasce con Bentancur e Rabiot centrali di centrocampo. Ipotesi e scelte, con l'obiettivo di conquistare il pass per la finale di Coppa Italia.