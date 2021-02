Le intenzioni sono buone. Nel senso: la Juve giocherà contro l'Inter proprio come ha preannunciato il tecnico nell'intervista di oggi a JTV. Come se partisse da 0-0, quindi. Come se avesse da portare a casa il risultato e non da gestire. Ecco perché Pirlo non ha intenzione di stravolgere nulla: resta Juve-Inter e resta una partita tanto importante, con un obiettivo alla portata che bisogna agguantare "a ogni costo". Ha scelto, il tecnico, la difesa: saranno Demiral e De Ligt a giocare centrali, con Cuadrado a destra e probabilmente Danilo sul lato opposto. In mezzo ci sarà un'assenza pesante: Arthur è ancora alle prese con l'influenza. ARTHUR OUR - Il brasiliano è stato febbricitante per tutta la giornata e verosimilmente domani salterà la gara dall'Allianz Stadium. Un'assenza non di poco conto per i bianconeri, che adesso dovranno fare di necessità virtù: McKennie sarà dunque confermato, oltre a Bentancur. A sostituire Arthur sarà dunque Rabiot, con Chiesa sulla fascia. In avanti giocheranno Kulusevski e Ronaldo. E Morata? Punta alla panchina...