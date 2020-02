E' già partito il conto alla rovescia verso Juve-Inter anche se prima del big match dello Stadium manca ancora una partita di campionato. Due, se si considerano l'impegno in Champions dei bianconeri a Lione e tre per l'Inter che prima dello scontro diretto giocherà due volte contro il Ludogerts in Europa League. In Serie A la Juve affronterà la Spal (sabato alle 18) mentre i nerazzurri sfideranno la Sampdoria a San Siro nel posticipo della domenica e in queste due partite ci sarà da fare grossa attenzione (anche) ai diffidati che in caso di ammonizione rischiano di saltare la sfida dello Stadium il 1 marzo.



DIFFIDATI - Nella Juve attenzione massima a tre big: Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt sono tutti a un cartellino giallo dalla squalifica. Rischio grosso, dunque, per tre pilastri della squadra di Maurizio Sarri. Dall'altra parte, però, anche l'Inter rischia di dover fare a meno di Danilo D'Ambrosio e soprattutto Antonio Conte che ha già ricevuto quattro cartellini gialli in questa stagione.



IL PIU' ATTESO - E proprio Conte è l'uomo più atteso della sfida scudetto che si giocherà tra meno di due settimane. Il tecnico leccese tornerà per la prima volta "a casa" da avversario, difendendo i colori nerazzurri. Contro la Sampdoria dovrà fare due volte attenzione: deve vincere per restare attaccato ai bianconeri e non deve esagerare nelle proteste contro il direttore di gara che già tante volte in questa stagione gli è costato il cartellino giallo. Il prossimo potrebbe essergli fatale e sarebbe davvero clamoroso.