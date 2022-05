Dal sito ufficiale della Juventus:



"La Finale dello Stadio Olimpico di Roma, la Finale di Coppa Italia, non è solo affascinante in quanto tale.



Quest'anno, la finale è un Derby. Il Derby d'Italia.



Con 243 precedenti, di cui 33 solo in Coppa Italia, Juve-Inter è qualcosa in più di una semplice partita.



DERBY D'ITALIA: PERCHE'



L'espressione fu coniata nel 1967 da quello che ancora oggi è considerato uno dei giornalisti sportivi più importanti della nostra storia, Gianni Brera. Il motivo? Semplice: Juve-Inter, secondo Brera, è la sfida che più di ogni altra travalica i confini, è attesa in Italia e all'estero, e da sempre è sinonimo di emozioni, stelle, gol. esultanze, sofferenze, vittorie e sconfitte".