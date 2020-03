Ci siamo quasi, finalmente si gioca. La Serie A sta tornando alla normalità,, che in questi giorni sta condizionando e mettendo in ginocchio l'Italia intera.Si scenderà in campo, in tribuna non ci sarà nessuno. Partita a porte chiuse e tutti davanti alla tv. O meglio: chi ha Sky. Ma perché non farla in chiaro rendendola visibile a tutti? Sarebbe un bel regalo a un Paese che non sta attraversando un momento positivo a causa di questo virus che si espande giorno dopo giorno spargendo ansia e terrore da nord a sud.- E' un'eventualità della quale si è parlato già la settimana scorsa ed è tornata al centro dell'attenzione dopo l'ufficialità delle porte chiuse ( QUI i dettagli e la richiesta di Spadafora e la riposta della Lega).. La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo Mastella ha lanciato un appello per chiedere che Juve-Inter e le altre partite previste a porte chiuse vengano trasmesse in chiaro, ora la palla passa al governo che dovrà prendere la decisione finale.