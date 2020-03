Juve-Inter si giocherà (si dovrebbe giocare) a porte chiuse ma non sarà trasmessa in chiaro come invece auspicato da più parti. Il Corriere dello Sport spiega perché la Lega Calcio abbia deciso di non trasmettere la partita su tutti gli schermi delle case italiane: L'ostacolo è rappresentato dal fatto che non sono stati negoziati i diritti tv delle partite in chiaro del trienni 2018-21 ma solo quelli pay acquistati da Sky e Dazn Servirebbe un decreto governativo che, viste le cause di forza maggiore, ordinasse di forzare questa barriera contrattuale".