Serata storta inper Filip. "Primo tempo da assente ingiustificato, con pochissimi palloni toccati. Inizia il secondo sbagliando un appoggio e stavolta non trova la scossa. Prima serata no contro l'Inter", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Finora con l'Inter era andato a nozze: un gol e due assist in campionato. Stavolta per metà gara viaggia con il freno a mano tirato, non riuscendo a trovare lo spunto in velocità e i rifornimenti per i compagni. Prova a pescare il jolly ad inizio ripresa con un sinistro dal limite di poco alto ma non è quello di sempre". Sufficienza, invece, da parte di Tuttosport: "L'Inter si abbassa bene e così lui ha poche possibilità di liberare la falcata, e quando gli capita sbaglia la scelta, così che i suoi proverbiali cross non si vedono. Un peccato, perché ogni volta in cui arriva al tiro o al fondo innesca il panico. Diligente in copertura".Noi de ilBianconero.com gli abbiamo attribuito un 5.5: "Poca, poca roba. Ed è un'assenza che si fa sentire: la Juve perde la freccia più pericolosa".