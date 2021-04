La Juventus è fuori dalla Champions League quindi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi si dà più spazio alle suggestioni di mercato che alle questioni di campo: Tuttosport apre con un "Kean, è Juve-Inter". Questo, peraltro, subito dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain alle semifinali di Champions ai danni del Bayern Monaco. E a rincarare la dose arriva la Gazzetta dello Sport, che in alto sottotitola: "Si lavora per il ritorno, Demiral la chiave".

Sul Corriere dello Sport, invece, in un riquadrino in basso compare una foto di Alvaro Morata, uomo-immagine di un'inchiesta dal titolo "Serie A, riscatti per 877 milioni".

IN SPAGNA SU AGUERO - Interessante il paginone di Sport: "Kun low cost" con riferimenti al Barcellona e alla Juve.