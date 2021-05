Si sta disputando all'Allianz Stadium una partita fondamentale per il futuro delal Juventus che si trova in vantaggio per 2 a 1 sull'Inter. Una gara segnata dal doppio intervento del Var, protagonista della prima frazione di gioco. Doppio intervento che è valso doppio rigore: uno per parte. Ed è già u nrecord, come segnala Opta: "Per la prima volta una sfida tra #Juventus e #Inter ha visto calciare due rigori nel corso del primo tempo di una gara in Serie A dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile). Dischetto."