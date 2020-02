Juve-Inter è sicuramente il tema del giorno. Sulla questione porte chiuse all'Allianz Stadium in vista del match di domenica sera alle 20:45, arrivano nuove dichiarazioni sulla presenza dei tifosi allo stadio. Ha parlato il prefetto di Torino Claudio Palomba al termine di un incontro con presidenti delle province, della Regione e prefetti: "Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto". Per ora quindi situazione chiara, ma alcune novità potrebbero anche arrivare nella giornata di domani.