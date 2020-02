Dybala e Higuain da una parte, Lautaro Martinez dall’altra. Tra le tante sfide all’interno del Derby d’Italia, c’è anche quella degli argentini. Il Toro è diventato il punto fermo nell’attacco dell’Inter, arrivando a comporre con Lukaku la famosa LuLa. Una crescita esponenziale caratterizzata dalla sua incisività nei match che contano, spingendo il Barcellona a farci più che un pensiero in vista dell’estate. Nella Juventus l’argentino del momento è sicuramente Dybala: quello che prima era un dualismo tra la Joya e Higuain ora si è definito in un rapporto gerarchico, con il Pipita a sedersi spesso in panchina. Ma il passato insegna, Juve-Inter è una partita che stimola parecchio l’ex attaccante di Napoli e Real Madrid, spesso e volentieri sentenza in questa sfida. Proprio come accadde nella partita di andata, quando segnò il gol decisivo dopo le reti di Dybala e Lautaro. Il Derby d’Italia parla anche argentino.