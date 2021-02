1









Queste le parole di Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva bianconera, a Rai Sport nel prepartita di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia (dopo la vittoria per 2-1 per i bianconeri nell'andata di San Siro): "Juve-Inter è pur sempre il derby d'Italia, un match sentito che oltretutto oggi vale la finale. L'affronteremo nel migliore dei modi: come ha detto Pirlo ieri, dobbiamo partire dallo 0-0 mentalmente. Sono sempre gare tirate che vivono sui dettagli. Cercheremo di giocare il meglio possibile per andare fino in fondo".