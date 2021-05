10







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Montagne russe. Di emozioni e sensazioni. Di paura e speranze. Soprattutto, di Juan Cuadrado. Che mette a segno il secondo e il terzo dei 3 gol con cui la Juventus batte l'Inter in una partita surreale.



Ad aprire le danze, il tap in su rigore di Cristiano Ronaldo: Handanovic aveva neutralizzato, CR7 è stato il più lesto a ribadire, fermandosi esattamente in quel minuto e chiudendosi nella prestazione fiacca e disattenta che abbiamo visto più volte. Nerazzurri bravi a restare in partita, conquistando due volte il pari: prima Lukaku, poi l'autorete di Chiellini sembravano condannare la Juve a un'ultima giornata da profonda depressione. Il rigore di Juan, realizzato a uno schiocco di dita dal recupero è un'iniezione di fiducia. E attesa.



